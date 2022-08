x x

PRAGA – Si conclude al secondo posto l’avventura della under 18 dell’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo nel prestigioso torneo di Praga in Repubblica Ceca, dove la sconfitta arriva solo contro le fortissime padrone di casa dello Joudrs Praga, in finale. “Siamo orgogliosissimi delle nostre nerazzurre, ci avete regalato un sogno” dicono i dirigenti saronnesi, decisamente soddisfatti per l’esito di questa trasferta nell’est dell’Europa. Per le giovani del Saronno è stata dunque una bella esperienza, ed anche l’occasione di confrontarsi con alcune delle migliori squadre europee della loro categoria.

(foto: la under 18 dell’Inox Team Saronno sul diamante di Praga, capitale della Repubblica Ceca, dove le saronnesi sono state di scena nei giorni scorsi)

