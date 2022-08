x x

GERENZANO – Allarme incendio oggi pomeriggio alle 17 in via Inglesina alla periferia di Gerenzano. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio all’interno di box. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

