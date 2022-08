x x

Se si ha in mente di organizzare e pianificare una vacanza in Sicilia, vale senza dubbio la pena di affidarsi ai comfort e al lusso offerti da iGV Club, i cui villaggi turistici offrono tutti i servizi che si possano desiderare per un’esperienza di questo tipo, anche nel caso in cui si viaggi con dei bambini al seguito. Si tratta, infatti, di strutture ricettive che sono state progettate e sviluppate per riuscire ad assecondare le attese e i desideri di tutta la famiglia, dai genitori ai figli, siano essi adolescenti o bambini. L’esperienza vissuta nel corso di una vacanza vissuta in un iGV Club è destinata a rimanere impressa nella memoria.

In vacanza con i bambini

Nei villaggi turistici Sicilia firmati iGV Club è presente una nursery per i neonati, con la disponibilità di uno staff qualificato che è sempre pronto a supportare i genitori in tutte le loro esigenze, per concedere loro un break: è vacanza anche per lodo, dopotutto. Inoltre, ecco gli young club, gli junior club, i mini club e i baby club, che propongono una vasta gamma di attività di intrattenimento, studiate non solo per assicurare divertimento, ma anche apprendimento. I genitori possono mettere da parte qualunque preoccupazione grazie alla professionalità di un personale pediatrico che è presente in qualunque momento. E lo stesso dicasi per il momento del pranzo e per quello della cena, grazie a pietanze nutrienti e golose, con menù dedicati per ogni fascia di età.

Dove si trovano i villaggi

I villaggi turistici di iGV Club in Sicilia sono situati sulla Costa Iblea, conosciuta anche con il nome di Costa Barocca, vale a dire una delle più conosciute e piacevoli zone balneari di tutta la Sicilia. Si tratta di un litorale che si sviluppa per più di 50 chilometri, in grado di stupire tutti i turisti grazie, fra l’altro, alla presenza di spiagge con sabbia estremamente fine e dal colore dorato. E a proposito di colori, non si può non menzionare il blu cobalto delle acque del mare, che per altro è ideale anche per i bambini, sia perché è del tutto privo di alghe, sia perché i suoi fondali sono sabbiosi e bassi. Come dire: la migliore location che si possa desiderare per una passeggiata alla luce del tramonto o per prendere il sole.

I luoghi di Montalbano

C’è anche un altro motivo per cui vale la pena di scoprire queste strutture, ed è il fatto che entrambe sono situate nei pressi delle location che fanno da sfondo alle riprese de Il Commissario Montalbano, vale a dire una delle fiction più amate del nostro Paese, non a caso conosciuta in tutto il mondo. Sono pochi i chilometri di distanza che separano i villaggi turistici da luoghi che, attraverso il piccolo schermo, hanno fatto innamorare e sognare tantissimi spettatori. A Punta Secca, per esempio, c’è la casa del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Quello che in televisione è il commissariato non è che il municipio di Scicli, mentre Vigata, che è il paese immaginario in cui si svolgono le vicende, è Ibla, vale a dire la parte di Ragusa più antica.

Alla scoperta di iGV Club Baia Samuele

Quella che iGV Club Baia Samuele mette a disposizione dei propri clienti non è solo una vacanza, ma molto di più: una piacevole esperienza destinata a diventare memorabile e rimanere impressa nei ricordi. Si tratta di una struttura in cui è davvero impossibile annoiarsi, visto che lo staff mette a disposizione una grande varietà di opzioni di svago: si spazia dal piano bar agli spettacoli di cabaret, passando per i tornei e i giochi, senza dimenticare le commedie e i musical. Inoltre, meritano di essere menzionate le numerose attività sportive che possono essere praticate non solo all’interno della struttura ma anche all’esterno: la canoa, il beach volley e la ginnastica, ma anche il tiro con l’arco, il ping pong e la pallavolo, oltre al basket, al calcetto, al windsurf, alla vela, al nuoto, alla scherma e al tennis. E, ancora, ecco i balli di gruppo e i corsi di aerobica: insomma, è proprio il caso di dire che ce n’è per tutti i gusti. In più, ogni stanza è arredata con un magnifico stile barocco.

L’eleganza di iGV Club Marispica