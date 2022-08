x x

GERENZANO – “È stata una scelta consapevole e convinta. Sono contenta di questa candidatura come capolista nel mio colleggio. In un momento storico come questo, ho accettato questa importante candidatura al Senato perché ritengo di dover dare il mio contributo per rappresentare al meglio il mio territorio. Ho scelto “Noi di centro” ritenendo di poter offrire una valida alternativa rispetto agli attuali partiti”.

E’ la prima dichiarazione di Lisa Molteni consigleire comunale di Gerenzano candidata al Senato all’uninominale e al plurinominale nella circoscrizione di Varese. Per la gerenzanese, reduce dalla campagna elettorale per le amministrative comunali un’occasione per farsi conoscere e far conoscere le proprie idee a livello interprovinciale.

