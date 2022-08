x x

SARONNO – La polizia locale ha presentato un “conto” da quasi 9000 euro ad un automobilista egiziano, che circolava nelel vie cittadine senza patente e con una automobile che era formalmente sottoposta a “fermo” e che quindi non poteva essere usata; il veicolo è stato sequestrato.

La vicenda è di un paio di giorni fa, quando una pattuglia ha intimato l’alt, per un controllo, ad una Lancia Y che percorreva la periferia cittadina, fra via Varese e via Milano. E’ emerso che il conducente del mezzo, 55enne originario dell’Egitto, è senza patente: era già stato bloccato qualche tempo fa, per lo stesso motivo ed a suo carico c’era già una sanzione da 5.000 euro. Gli agenti gliene hanno contestate altre due, da 1.700 e 1.900 euro ed hanno sequestrato la Lancia.

(foto archivio)

31082022