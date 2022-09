x x

LAZZATE – “Difficoltà di approvvigionamento di Co2 per le casette dell’acqua”: l’avviso viene dal gruppo Vivere Lazzate e dal Comune.

“Riceviamo nota da BrianzAcque che in molte casette dell’acqua comincia a scarseggiare l’acqua frizzante per la perdurante carenza di anidride carbonica, che rende le acque effervescenti, ad eccezione di quelle naturalmente frizzanti. La scarsa disponibilità di Co2 si protendera’ presumibilmente fino ai primi mesi autunnali. Resta inteso che tutte le casette continueranno ad erogare l’acqua liscia” viene specificato.

(foto archivio: una casetta dell’acqua gestita da BrianzAcque nella zona delle Groane)

