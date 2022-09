x x

SARONNO – Cambiano le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di positività al coronavirus. A fare il punto con un utile vademecum è il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ovviamente le regole valgono per tutta Italia.

Dunque, le persone positive al covid dopo un test diagonistico molecolare o antigenico restano sottoposte alla misura dell’isolamento.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purchè venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risultati negativo, al termine del periodo d’isolamento.

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14′ giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

