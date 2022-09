x x

SARONNO – Terra Mater, festival per il futuro del pianeta, continua la sua programmazione di eventi volti a sensibilizzare la cittadinanza a scelte più consapevoli e sostenibili. Questa settimana sono in programma film, mostre, escursioni, laboratori ed eventi ambientali e sportivi. Inizia il ciclo di conferenze con relatori di rilevanza nazionale, e la Bike Week organizzata dall’amministrazione comunale, volta a enfatizzare l’importanza della mobilità sostenibile per ridurre l’emissione di CO2.

Programma da venerdì 9 a venerdì 16 settembre

Venerdì 9 settembre

Inaugurazione Mostra “L’Enciclica Laudato Sì …fa POP” di Luigi Belicchi

Ore 18.00, Istituto Padre Monti – Mostra pittorica di Luigi Belicchi, con la collaborazione di don Armando Cattaneo. 20 dipinti su tela ispirati ai temi ambientali dell’Enciclica Laudato Si’, realizzati con lo stile dei più grandi e conosciuti artisti del movimento Pop Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring e Robert Indiana. Copie della mostra saranno messe gratuitamente a disposizione per l’esposizione nelle scuole. A seguire, aperitivo equosolidale organizzato dalla bottega Il Sandalo.

Sabato 10 settembre

Escursione geologico-naturalistica in Valganna – da Induno Olona a Cunardo. Tour in tre tappe (Grotte, Badia e Ghirla) con possibilità di proseguire all’orrido di Cunardo. Partenza da Saronno con auto proprie condivise, ritrovo ore 8.00 parcheggio di via Toti. Inizio tour da Grotte di Valganna alle ore 9,30.

Passeggiata Karaoke

Ore 9.00, piazza del Mercato – I ragazzi del clan/Destino, associazione che si occupa di disagio mentale, invita la cittadinanza a cantare insieme negli spazi verdi cittadini. La presenza di alberi in città migliora la qualità della nostra vita e favorisce lo stare insieme; questo il percorso proposto: Parco Salvo D’acquisto, piazza Aviatori d’Italia, Parco dei Frati, via Vergani, Via Legnani e via Padre Monti , Via San Giacomo, Via San Cristoforo fino ad arrivare in Piazza Schuster. I brani prescelti celebrano la natura.

Puliamo il mondo

Ore 15.00, piazza Libertà

AmbienteSaronno, circolo di Legambiente, propone alla città una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Una campagna di pulizia per riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura. Verranno forniti guanti e pettorine.

Domenica 11 settembre

(bike week) Impariamo ad andare in bici

Ore 9.30, piazza del Mercato – Fiab offre l’opportunità di imparare ad andare in bicicletta a grandi e piccini alle prime armi. Per iscriversi, chiamare il n. 3347514124.

Proiezione Film LORAX – IL GUARDIANO DELLA FORESTA

Ore 15.00, Teatro Regina Pacis – Cartone animato, 86’, USA 2012 – avventura rocambolesca di Ted, un ragazzo nato e cresciuto in una cittadina, Thneedville, completamente artificiale: gli alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è automatizzato e non si distingue tra estate e inverno. Audry, la ragazza di cui è perdutamente innamorato, sogna però più di ogni altra cosa di poter vedere un albero vero e vivo. Ted decide quindi di lasciare la città per cercarne uno ma l’impresa sarà tutt’altro che facile. Ingresso gratuito.

13 settembre 2022

Laboratorio per le scuole – Conosciamo noi stessi intrecciando le nostre radici, Laboratorio per le scuole

I Martedì delle Letture – Edizione straordinaria Terra Mater “L’acqua”

Ore 21.00 – Come sempre, l’evento è proposto come ‘flash mob’: la location sarà comunicata a tempo debito. L’incontro è aperto a tutti coloro che vorranno leggere ai presenti qualsiasi tipologia di lettura inerente al tema della serata.

14 settembre 2022

Proiezione Film “2040 – SALVIAMO IL PIANETA”

Ore 20.45, Cinema Silvia Pellico – Australia 2019, Regia: Damon Gameau, 92’. Le emergenze ambientali in corso impongono di provare a immaginare già oggi, a partire dai mezzi che abbiamo a disposizione, un futuro alternativo per il pianeta Terra, più equo e sostenibile. Il regista Damon Gameau, motivato dalla nascita di sua figlia e preoccupato per il pianeta che erediterà, intraprende un viaggio per il mondo alla scoperta di soluzioni già disponibili per migliorare la salute del nostro mondo e dei suoi abitanti.

Interviene VALENTINA ROTONDI, autrice di “Manuale di pubblica Felicità”.

15 settembre 2022

Bike week – Impariamo l’educazione stradale con il vigile Ciro

Ore 14.00 – 17.00 Parco Salvo d’Acquisto via Carlo Porta – appuntamento didattico per i bambini affinché imparino le regole del Codice della Strada in sicurezza con bici e caschetto.

Bike week – Conferenza: Mobilità sostenibile, attrattività della città e sviluppo del territorio

Ore 21.00 Auditorium Aldo Moro – Cambiamento climatico, inquinamento dell’aria e costi di energia e carburante: l’amministrazione comunale di Saronno sta lavorando nella direzione di una vera mobilità sostenibile che nei prossimi anni aiuti i cittadini sia dal punto di vista ambientale che economico. Si presenteranno anche due progetti di piste ciclabili di prossima realizzazione: Via Roma-Solaro; Centro-Sottopasso via Milano.

16 settembre 2022

Bike week – Park(ing) Day

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 piazza De Gasperi – Giornata in cui i cittadini si riappropriano di spazi urbani dedicati a parcheggio per creare spazi di arte, gioco, verde e socializzazione.

Conferenza “Risorse minerarie ed economia circolare: quale futuro per l’Italiae per il mondo”

Ore 20.45 Auditorium Aldo Moro – Per limitare il cambiamento climatico bisognerà quadruplicare le forniture di minerali. Le materie prime svolgeranno un ruolo sempre più fondamentale per le sfide economiche e ambientali del futuro e la loro distribuzione sul globo determinerà sempre di più le relazioni geopolitiche internazionali. L’economia circolare come strategia. Ne parlano GIOVANNI GRIECO, Università degli Studi di Milano – ANDREA URBINATI, LIUC Castellanza – Modera: GIUSEPPE UBOLDI – L’isola che non c’è.

A proposito di

Terra Mater, il festival per il futuro del pianeta

Organizzato da 40 realtà saronnesi tra associazioni, enti e aziende; con il patrocinio del comune, delle comunità religiose e del teatro Giuditta Pasta e la partecipazione delle scuole e dei media, Terra Mater si presenta come manifestazione tra le più ampie organizzate sinora in Italia su questo tema.

Nell’arco di oltre un mese, proporrà più di 40 eventi, religiosi e laici, rivolti a tutte le generazioni: conferenze e incontri con relatori di rilevanza nazionale, proiezioni cinematografiche, letture, concerti e rappresentazioni teatrali, una domenica senz’auto, laboratori e piantumazioni, eventi sportivi, marce e pedalate ecologiche. Nell’ambito del festival si tiene anche la Bike Week organizzata dall’Amministrazione Comunale.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn