x x

ORIGGIO / LAZZATE – Al bivio fra le autostrade A8 ed A9 ad Origgio, per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta, in direzione Milano, sono intervenuti i soccorsi, questa mattina alle 8.30. Sul posto una pattuglia della polizia stradale e l’ambulanza della Croce bianca di Legnano. Ad avere bisogno di cure mediche il motociclista, di 58 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Oggi alle 9.05 a Lazzate in via Sant’Andrea per una caduta della bicicletta è rimasto ferito un pensionato di 75 anni. Sul posto sono intervenuti la polizia locale lazzatese ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, il cui equipaggio ha prestato i primi soccorsi all’anziano che con l’autolettiga è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

14092022