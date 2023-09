SARONNO / TURATE – Nove persone, compreso un minorenne, hanno avuto bisogno di assistenza medica per il tamponamento a catena, che questa mattina alle 7.50 sotto la pioggia ha coinvolto tre automezzi nel tratto fra Turate e Saronno, in direzione sud, dell’autostrada A9.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, sul posto oltre alle pattuglie della polizia stradale ed i vigili del fuoco sono arrivate due ambulanze, di Sos Uboldo e Croce azzurra Rovellasca, e l’auto-infermieristica. A restare contusi, dunque, nove automobilisti, fra i 15 ed i 64 anni. Nessuno è apparso in gravi condizioni, alcuni sono stati medicati direttamente sul posto e per chi è stato necessario è stato disposto il trasporto all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco per gli accertamenti del caso. La polstrada ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro avvenuto questa mattina in A9 fra Turate e Saronno)

