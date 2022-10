x x

UBOLDO – Lu-Ve Spa di Uboldo cresce in borsa: è passata al segmento “Star”, quello dedicato alle imprese “con requisiti di eccellenza in termini di trasprenza, comunicazione, liquidità e corporate governance”. Si legge in un comunicato:

Lu-Ve Spa, le cui azioni sono quotate all’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa italiana, comunica di aver ricevuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul segmento Euronext Star Milan del mercato Euronext Milan, segmento dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate governance.

La data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star delle azioni ordinarie Lu-Ve è stata quella del 21 settembre.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

01102022