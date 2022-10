x x

VARESE – La parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva, nei giorni scorsi ha visitato la centrale operativa locale del 112, servizio emergenze regionale. “Ho visitato la centrale operativa del 112, dove ho potuto toccare con mano la professionalità del personale. È un lavoro che richiede molta attenzione, rapidità, davvero i tempi di risposta sono di pochi secondi, e anche delicatezza nei confronti dei cittadini che chiamano per interventi nelle situazioni più disparate. Il 112 svolge un servizio importante di filtro per selezionare le chiamate che vengono poi smistate alle forze dell’ordine e alla pubblica sicurezza, all’emergenza di tipo sanitario, piuttosto che agli operatori che intervengono in caso di calamità”. Prosegue Gadda: “Ho avuto la possibilità di assistere alle operazioni e desidero a maggiore ragione ringraziare questi lavoratori, che ci sono vicini anche in momenti di grande tensione e preoccupazione. Colgo quindi questa occasione per ricordare a tutti questo servizio importante, una chiamata al 112 in tante situazioni può fare la differenza”.

