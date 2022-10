x x

SARONNO – Domenica nerissima per Fbc Saronno e Caronnese, entambe sconfitte. Prima vittoria stagionale invece per l’Aurora Uboldese, pari l’Universal Solaro. Nelle categorie inferiori, Dal Pozzo solo al comando in Terza.

Serie D

Sconfitta amarissima per la Caronnese che, in pieno recupero, cade al Ferruccio. Vince il Seregno, che passa con un gol di Silenzi dopo una partita equilibrata.

Eccellenza

Promozione

Brutto pomeriggio per i tifosi che numerosi domenica pomeriggio hanno seguito il Fbc Saronno impegnato, per la sesta di Promozione, sul campo della Solese a Cascina del Sole di Bollate: i giovani padroni di casa hanno dato una bella scossa alla loro deficitaria classifica, travoltendo la “corazzata” saronnese. Ribaltando tutti i pronistici, è finita 3-0 per la formazione di casa.

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

10102022