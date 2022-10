Tamponamento in autostrada A9 a Origgio. Malore in centro a Saronno

x x

ORIGGIO / SARONNO – Incidente in autostrada A9, direzione sud, questa mattina alle 7 nel tratto fra Origgio e lo svincolo con la A8: si sono scontrate due automobili e tre persone sono rimaste contuse: si trattadi una donna di 36 anni, e di un uomo di 52 ed uno di 59 anni, che sono stati medicati all’ospedale di Saronno dopo essere stati soccorsi dalle due ambulanze della Croce azzurra subito accorse. Sul posto anche la polizia stradale.

A Saronno in vicolo del Caldo, centro città, intervento stamane alle 10 dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un uomo di 55 anni che si era sentito male. E’ stato trasportato all’ospedale di piazza Borella, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

17102022