MORAZZONE – La Giunta regionale ha approvato l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la rigenerazione e la rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone, con il restauro di casa Macchi per il suo utilizzo pubblico.

“Questa operazione – ha spiegato Massimo Sertori (foto), assessore a Enti locali e Programmazione negoziata – è finalizzata a recepire i nuovi interventi sulla viabilità della strada provinciale 20 e l’adesione della Provincia di Varese all’Accordo. Le opere riguardano la messa in sicurezza per i veicoli dell’accessibilità al centro storico, completandone la riqualificazione”. Il nuovo intervento sarà avviato nel 2021 e realizzato contestualmente alle altre opere previste dall’Accordo di programma la cui conclusione è prevista per il 2023. “Gli interventi proposti dalla Provincia di Varese – ha aggiunto Sertori – sono migliorativi per la qualità infrastrutturale e della sicurezza stradale di accesso al centro storico di Morazzone”. “Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Programma, quali la valorizzazione dei beni storici, artistici e architettonici e la promozione di uno sviluppo sostenibile dei territori, in una logica di valorizzazione dell’attrattività territoriale”.



L’adesione all’Atto Integrativo non comporta alcun impegno finanziario per Regione Lombardia in quanto i nuovi interventi, il cui costo è stimato in 100.000 euro, sono interamente finanziati dalla Provincia di Varese. L‘importo complessivo dell’Accordo è di 4.150.000 euro.

Gli altri interventi oggetto dell’Accordo sono la riqualificazione della viabilità e della accessibilità del centro storico, anche implementando gli spazi a parcheggio; la ristrutturazione e restauro di Casa Macchi per consentirne la fruibilità pubblica ed il suo inserimento nel circuito di visita dei beni del Fondo Ambiente Italiano (Fai) in provincia di Varese. Su un importo di 4.050.000, 2.000.000 euro sono di provenienza regionale, il comune di Morazzone ne stanzia 550.000 euro, mentre il Fai 1.500.000 euro.

18102022