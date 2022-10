x x

TRADATE – Per esprimere stima e riconoscenza agli operatori sanitari e ai volontari che si sono prodigati nella cura dei pazienti malati di covid, Danilo D’Arcangelo, un dipendente dell’Asst Sette Laghi in servizio da tanti anni a Tradate, ha deciso di donare un monumento celebrativo che sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 19 ottobre, alle 15. L’evento sarà anche l’occasione per esprimere la riconoscenza di Asst Sette Laghi a tutti i volontari che hanno offerto prezioso supporto, anche nei momenti più difficili della pandemia.

L’appuntamento è nel giardino antistante la sede della direzione medica dell’ospedale di via Zanaboni a Tradate.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: l’ospedale di Tradate)

18102022