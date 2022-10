x x

ROMA – “Giorgia Meloni ha tenuto un intervento positivo e apprezzato, anche perché ha ribadito e rimarcato alcuni contenuti propri di Silvio Berlusconi e del programma elettorale di Forza Italia”.

Così Fabrizio Sala, Onorevole di Forza Italia, in un’intervista al TG4.

“Oggi viviamo la grande emergenza del caro energia – sottolinea Fabrizio Sala – quindi bene gli aiuti immediati ad imprese e famiglie, ma ci è piaciuto molto anche il riferimento alla flat-tax e alla detassazione per le nuove assunzioni. Questo si traduce in più posti di lavoro e sostegno alle famiglie”.

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – commenta Fabrizio Sala – ha anche parlato di riduzione della pressione fiscale: non più caccia al gettito fiscale ma lotta all’evasione, un nuovo volto dello Stato amico dei contribuenti e non più e non solo impegnato a controllare ma che sa stare al fianco delle imprese e dei cittadini”.

“Ho apprezzato il passaggio del Primo Ministro – prosegue Sala – dedicato al diritto al lavoro inteso come aiuto per chi lavora: possiamo quindi essere soddisfatti, questi sono temi per cui Forza Italia si è sempre battuta”.

“Ora subito al lavoro con pragmatismo – conclude – perché i cittadini aspettano i nostri provvedimenti”.