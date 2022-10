x x

CERRO MAGGIORE – Dopo l’esonero in giornata di Daniele Ferretti arriva l’esonero anche per Alberto Maestroni, storico allenatore della Promozione. L’Aurora Uboldese ha perso nell’ultima giornata 2-3 contro la Besnatese e si ritrova attualmente ultima in campionato con tre punti raccolti in otto giornate. Tra le sconfitte anche quella contro il Saronno nella prima giornata di campionato per 1-0 in casa del Saronno.

La società ha già indicato il sostituto: Paolo Crucitti. Crucitti torna ad allenare dopo la parentesi dell’anno scorso alla Vergiatese. Crucitti è abituato a ereditare squadre in situazioni difficili. L’ultimo anno di Crucitti iniziato in preparazione ha visto il Busto 81 conquistare la D mai disputata.

25102022