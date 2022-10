x x

GERENZANO – Continuano gli appuntamenti con i falconieri della Rosa Blu: domenica 30 ottobre, dalle 14 alle 16, per un costo di 5 euro a persona, al parco degli Aironi, tutti i ragazzi di età superiore ai 17 anni sono invitati all’evento “Alla scoperta della falconeria”.

Lo scopo della manifestazione è sensibilizzare i giovani al rispetto degli altri esseri viventi, con un focus particolare sul mondo ancora poco conosciuto dei rapaci, in quanto elemento fondamentale della catena alimentare e per l’equilibrio dell’ecosistema. Nel particolare saranno trattati temi quali cos’è la falconeria e un excursus sulla sua storia, anatomia, fisiologia e alimentazione dei rapaci, la caccia e come si possono detenere.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione entro e non oltre il 29 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Alessia Zaffaroni al numero 3456351572.

(foto archivio)

