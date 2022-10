x x

LIMBIATE – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio dell’altro giorno in via Turati a Limbiate. Alle 19 sono stati gli abitanti in zona a dare l’allarme, in strada c’era del fumo, A bruciare la cucina di un appartamento al secondo piano di un condominio adiacente: i pompieri sono intervenuti tempestivamente e sul posto sono accorse anche le pattuglie della polizia locale limbiatese, che hanno deviato ilt raffico per consentire ai vigili del fuoco si operare in tutta sicurezza. Anzi, il primissimo intervento per contenere le fiamme è stato compiuto proprio dagli agenti della vigilanza urbana, con gli estintori presenti sulle loro autopattuglie.

Da chiarire le cause dell’accaduto e da quantificare è l’entità dei danni.

