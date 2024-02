Cronaca

LIMBIATE – L’altra sera alle 21 si è verificato un incendio alla Rsa Attanasio di via Trieste a Limbiate. Le cause dell’incidente sono attualmente in corso di accertamento ma in base a quanto chiarito per il momento le fiamme sono scaturite in una delle stanze, una camera situata al primo piano della struttura a tre piani, che ospita complessivamente 240 pazienti. Fortunatamente, grazie all’immediato scattare delle procedure di emergenza, non si sono registrate vittime o feriti.

I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e si sono tempestivamente recati sul luogo dell’incendio con l’ausilio di due autoscale, due autopompe e due carri soccorso. Sul posto anche un funzionario tecnico al fine di coordinare le operazioni di soccorso. Quaranta ospiti sono stati temporaneamente evacuati dalle loro camere al fine di garantire la loro sicurezza. I vigili del fuoco, hanno assistito una quarantina di pazienti, garantendo loro un rapido trasferimento in luoghi sicuri all’interno della struttura. Le fiamme, grazie alla pronta azione, sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell’edificio.

