Basket Coppa Lombardia, missione compiuta per l’Az Robur Saronno

DAVERIO – Missione compiuta per la Az Robur Saronno che ha battuto il Daverio, passando il turno in Coppa Lombardia. I saronnesi hanno giocato in trasferta sabato sera, imponendosi 89-83, nella palestra della formazione del Varesotto.

I saronnesi sono nel girone Verde, che è arrivato ai sedicesimi di finale. Ai trentaduesimi i saronnesi hanno superato gli Knights, e trovando dunque il Daverio che aveva battuto R&F Varese. Saronno incontrerà poi negli ottavi di finale la vincente di Marnatese-Varese Ac. Sull’altro lato del tabellone si affrontano Cerro-Mastini e Legnano 91-Casoratese. Poi la vincente del girone Verde, troverà nei quarti una delle vincenti degli altri tre gironi regionali.

(foto: il tabellone della partita a Daverio)

08012023