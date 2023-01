x x

SARONNO – A 35 anni dall’inizio delle trasmissioni, Radiorizzonti inaugurerà a fine mese i suoi nuovi studi, con attrezzatura di ultima generazione fornita da BVMedia, azienda milanese leader nel broadcast radiofonico. Ecco gli interventi effettuati nel dettaglio.

Dopo 35 anni di vita (la fondazione risale al 1987) anche Radiorizzonti InBlu ha deciso di darsi una rinfrescata. Così durante la tarda primavera si sono iniziati a delineare i progetti per dare una rinfrescata complessiva agli studi, migliorare l’insonorizzazione, rendere gli ambienti più accoglienti; a questo si sono poi aggiunte migliorie degli impianti di mixer e regia automatica e dopo decenni iniziavano a dare segni di invecchiamento. Ma sin dall’inizio del 2022 la nostra emittente aveva rinnovato il modo di trasmettere i propri programmi, passando dai soli classici fm88 a una modalità in multipiattaforma. Accanto al Dab + (la moderna tecnologia che per ora ci permette di arrivare a Milano/Bergamo e provincia in attesa delle autorizzazioni per arrivare anche su Varese, si affianca la trasmissione in streaming del sito radiorizzonti.org e l’ascolto tramite app su cellulare e smart tv. Un lavoro impegnativo, che ha visto i volontari coinvolti anche nello spostare mobili, trasmettere in piccoli studi d’emergenza durante i lavori che si sono protratti per i mesi estivi e autunnali e nella raccolta fondi per sostenere le spese di rinnovamento. L’inaugurazione ufficiale sarà però all’inizio di quest’anno 2023: terminate le rifiniture, domenica 22 gennaio potremo inaugurarli insieme agli amici che l’hanno fondata e che ancora oggi “fanno la radio” per tutti coloro che numerosi la ascoltano in Saronno e dintorni.

