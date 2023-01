SARONNO – Un numero verde per segnalare situazioni di difficile accessibilità provocati dai cantieri per la posa della fibra ottica.

E’ quello che ha attivato Fibercop per le segnazioni dei cittadini saronnesi che in questi ultimi mesi si sono susseguite in Municipio per far presenti le condizioni dei marciapiedi dopo la posa della fibra. Lo spiega in una nota l’Amministrazione comunale. Appena le temperature lo permetteranno Fibercop ha comunicato che eseguirà i ripristini definitivi presumibilmente a partire dal mese di febbraio.

Da qui l’invito dell’Amministrazione di segnalare situazione di criticità dei ripristini al numero verde istituito da Fibercop 800415042 a cui è possibile telefonare per le segnalazioni e per eventuali informazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione