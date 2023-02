x x

SARONNO – “Questa settimana dati in controtendenza rispetto da un mese e mezzo a questa parte, da capire se fatto episodico o c’è dell’altro”. Così il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, parlando nel tardo pomeriggio odierno ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà, facendo il punto della situazione della pandemia da coronavirus per quanto riguarda la città.

I numeri locali

“Ad oggi – ha rileva il sindaco – i positivi sono 26, erano 8 la scorsa settimana, 9 due settimane fa. Si segnala dunque un incremento in percentuale davvero notevole, oltre il 300 per cento; anche se il numero assoluto è basso. Non ci allarmiamo”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

