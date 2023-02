x x

Entrerà nel team del Servizio cani guida Lions

LIMBIATE – “I cittadini limbiatesi danno il benvenuto a Foxy, la dolcissima cucciola di labrador che si appresta ad entrare nel team del Servizio cani guida dei Lions Limbiate!” Inizia co una nota dell’Amministrazione civica limbiatese.

Proseguono dal Comune: “Grazie alla deliberazione di Giunta comunale, anche quest’anno la Città di Limbiate supporta il progetto di addestramento di un cane guida che sarà assegnato a persone non vedenti. Il contributo erogato dall’Amministrazione permetterà di sostenere i primi mesi di crescita ed educazione di Foxy, che come tanti altri cuccioli potrà diventare “gli occhi di chi non vede” migliorandone la qualità della vita. Ti è mai capitato di osservare, nella via di una città o in metropolitana, una persona non vedente accompagnata da un cane guida? Hai notato come il miglior amico dell’uomo doni i suoi occhi a chi non li può utilizzare? Per arrivare a questo risultato, c’è un lavoro enorme da fare. Ad oggi sono oltre 2.000 i cani consegnati gratuitamente a persone che ne hanno bisogno, ma sono ancora tanti i ciechi in lista d’attesa: la nostra Città può dirsi orgogliosa di sostenere il progetto dei Lions e i loro “angeli a quattro zampe”.

(foto: la cagnolina Foxy)

