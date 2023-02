x x

SARONNO – Tornano gli appuntamenti con Sergio Beato, professore di storia dell’arte, per capire la ricchezza artistica e architettonica di Saronno. La rassegna di eventi prende il nome di “Segni del ‘700 a Saronno”: si tratta di tre appuntamenti nell’auditorium Aldo Moro di via Santuario 15, aperti a tutta la cittadinanza e a ingresso libero.

Il primo appuntamento si terrà domenica 26 febbraio alle 17, che tratterà il tema del tramonto spagnolo e l’alba austriaca, stralci di storia milanese e saronnese tra fine ‘600 e inizi ‘700″. Protagonisti della serata saranno due importanti personaggi storici, tra cui il marchese Cesare Pagani, feudatario di Rovello e il principe Claudio Rasini, di Borsano, oggi in provincia di Busto Arsizio.

Previsto per domenica 5 marzo il secondo appuntamento, sempre alle 17. Questo incontro si concentrerà sull’architettura del ‘700 a Saronno: casa banalume canonico Gianetti del 1708, Palazzo Visconti del 1830 circa, casa Brasca Visconti, la nuova prepositurale del 1783.

Ultimo appuntamento in programma domenica 12 marzo, alle 17, con in programma la pittura saronnese nel Settecento: non mancherà la trattazione di due delle opere del Legnanino, come San Ambrogio del 1704 e le storie di Bacco e Arianna. Ultima opera trattata sarà la cappella dedicata a San Antonio in Francesco.

