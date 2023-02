x x

CARONNO – Per la ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Serie D, la Caronnese è di scena a Desenzano. Una sfida difficile, visto che i bresciani a inizio stagione erano indicati come una delle favorite per la vittoria finale e ora si stanno risollevando allontanando quantomeno la zona playout. Vero che l’unico precedente sorride ai rossoblù, vittoriosi nella gara d’andata (2-0), con le reti di Gini e Austoni.

Antonio Palo: “Dobbiamo avere coraggio”

Concentrazione e coraggio. Queste le armi che dovrà avere la Caronnese nella trasferta di Desenzano e, più in generale, in questo finale di stagione. “Non dobbiamo parlare troppo ma pensare al campo, cercando di conquistare più punti possibili. Senza troppi pensieri, sappiamo che non è semplice ma servirà tanto coraggio per provare a dare la svolta a questa stagione”.

Alla scoperta del Desenzano

Tanti giocatori d’esperienza per la formazione di Alessio Tacchinardi, reduce dal successo sull’Arconatese firmato Patricio Goglino. Il fantasista argentino ha segnato 4 gol in campionato, in un attacco dove manca un vero e proprio trascinatore pur con la presenza di Emanuele Bardelloni in attacco. Dove, a dicembre, è arrivato anche Roberto Esposito, lo scorso anno protagonista con la Caronnese e autore di 9 reti in stagione con la maglia rossoblù.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nava Riccardo, Pandini Simone, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa Bakary, Gini Tommaso, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.

