SARONNO – L’arrivo di una ambulanza della Croce rossa saronnese e di una pattuglia dei carabinieri non è passata inosservata oggi alle 12.45 davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: poco prima alcuni viaggiatori aveva segnalato la presenza di un paio di ragazzi che litigavano animatamente, passando anche alle vie di fatto, ed uno dei due aveva riportato delle contusioni.

All’arrivo delle forze dell’ordine è stata subito riportata la calma e nessuno ha avuto bisogno di essere trasferito in ospedale. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto. La presenza di molte telecamere della videosorveglianza, sia dentro che fuori alla stazione, aiuterà senz’altro le indagini dei tutori dell’ordine.

18022023