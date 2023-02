x x

CISLAGO – Stanno per iniziare i lavori per l’installazione del dosso in via Virgilio (frazione Massina) intervento fortemente richiesto dai cittadini, preoccupati per la velocità con cui gli automobilisti percorrono il tratto stradale massinese; i residenti, che hanno raccolto cento firme per sollecitare l’amministrazione comunale, hanno visto la rimozione del regolatore di velocità nel 2021, per far fronte agli interventi di manutenzione stradale, da allora non fu più ripristinato.

Il Sindaco Calegari aveva garantito il ripristino subito dopo la fine dei lavori di manutenzione, ma la burocrazia ha fatto slittare l’inizio dei lavori di un anno, essi sono stati assegnati e partiranno a breve. Tra i lavori assegnati di recente dall’amministrazione comunale, vi è anche il rifacimento del passaggio pedonale di piazza Toti e per la messa in sicurezza di via Giovanni XXIII.

Nella giornata di giovedì è stata aperta l’area giochi inclusiva nel parco della Massina, realizzato tramite bando regionale.

(Foto: pagina Facebook Comune di Cislago)

