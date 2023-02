x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese. In serie D si gioca alle 14.30, per la 7′ giornata del girone di ritorno: la Folgore Caratese del saronnese mister Giuliano Melosi affronta fuori casa la Varesina con arbitro Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, assistenti Giacomo Scorrano di Lecce e Paolo Romeo di Reggio Calabria; Desenzano-Caronnese con arbitro Federico Batini di Foligno, assistenti Samuele Bertaina di Bra e Luca Rizzo di Pinerolo.

Nelle categorie minori si gioca alle 14.30. In Eccellenza, 5′ giornata del girone di ritorno, c’è Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano con arbitro Alessandro Copelli Mantova, assistenti Francesco Luciani Milano e Valentino Marini Brescia.

In Promozione, 5′ giornata del girone di ritorno, si gioca Saronno-Morazzone con arbitro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Alessandro Mastropieri di Milano e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo; Morazzone-Universal Solaro con arbitro Amin Khayam Bergamo, assistenti Francesco Ciocci di Legnano e Francesco Maggio di Monza; Aurora Uboldese-Amici dello sport con arbitro Alberto Guerra Voghera, assistenti Andrea Missaglia Monza e Luca Ernesto Polenghi di Voghera.

In Prima categoria, 5′ giornata del girone di ritorno, nel girone A Sommese-Tradate con arbitro Giovanni Lora Varese; Salus Turate-Lonate Ceppino con arbitro Simone Giacomo Meazza di Abbiategrasso.

nel girone B Asd Ceriano-S.C. United con arbitro Marco Magrin Como; Rovellasca-Cantù con arbitro Marco Magrin di Como.

In Seconda categoria nel girone X, 4′ giornata del girone di ritorno, Cogliatese-Ardor con arbitro Stefano Forte Varese, Torino Club-Gerenzanese con arbitro Mauro Corselli Gallarate; Oratorio S. Francesco-Pro Juventute con arbitro Gabriele Monfardini Varese.

In Terza categoria nel girone varesino, Centro Gerbone-Amor Sportiva con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio .