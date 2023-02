x x

SOLARO – Dopo che nell’ultimo periodo sono stati riscontrati problemi di pressione nella rete di distribuzione dell’acqua nella zona nord del Villaggio Brollo, criticità acuitesi l’anno scorso, l’Amministrazione civica ha deciso di intervenire. Il Gruppo Cap, azienda di gestione del servizio, ha effettuato uno studio sull’efficacia della rete e, monitorando il pozzo di via Delle Arti, è stata concordata con l’ente locale la necessità di un intervento.

Sono iniziate dunque le opere per realizzarew una nuova infrastruttura, un pozzo con nuovo locale tecnico, con l’obiettivo di terminare l’opera entro il periodo estivo. I lavori dureranno circa 4 mesi. Seguirà in futuro anche un nuovo intervento, sempre al Villaggio Brollo, per la realizzazione di un nuovo pozzo in un’altra area per migliorare ulteriormente il servizio di distribuzione. Durante il periodo dei lavori non sarà fruibile il parchetto adiacente al pozzo che verrà completamente ripristinato al termine del cantiere. L’area dei lavori occuperà soprattutto il marciapiede e alcuni stalli di sosta. Non si segnalano disagi per la viabilità locale, anche se si raccomanda la massima attenzione. È stato scelto questo periodo dell’anno per l’intervento, in quanto in estate, momento in cui si prevede di poter concludere l’opera, la richiesta di acqua è superiore e i disagi sarebbero cresciuti di conseguenza. Non è prevista alcuna interruzione della distribuzione durante il cantiere.

