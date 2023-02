x x

OSTIA – A Ostia un weekend, quello appena trascorso, particolarmente sentito per il Karate italiano, questa volta il Centro olimpico “Matteo Pellicone”, il centro tecnico federale, che ha ospitato il Campionato Italiano a squadre sociali seniores e giovanili con gare di Kata (forma) e Kumite (combattimenti). In queste gare tutte le società iscritte alla federazione Fijlkam (la federazione ufficiale del Coni) ed i gruppi sportivi militari dell’esercito, potevano iscrivere la propria squadra composta da almeno 5 atleti per contendersi il tanto ambito titolo Italiano. Nella gara di Kumite gli atleti della squadra dovevano coprire le varie categorie di peso, era consentita anche la possibilità di prendere massimo due prestiti per squadra di atleti non appartenenti direttamente alla società gareggiante ma comunque iscritti alla federazione Fijlkam.

Sabato si sono svolti gli assoluti seniores dove il gruppo sportivo della polizia di stato, le Fiamme oro di Roma, ha primeggiato sia nella gara di Kata femminile che in quella maschile, ed anche nel Kumite maschile. La gara di Kumite femminile è stata invece vinta dalla palestra Talarico Team di Torino. La domenica si sono affrontate le squadre sociali giovanili dove la saronnese Alessandra Bossi, tesserata allo Skorpion Club di Castellanza, ha gareggiato come prestito per la palestra Nakajama di Brescia del maestro Michele Cornolò, nella gara di Kumite a squadre femminile. La squadra composta da Giada Cornolò, Alessandra Bossi, Emma Colletti, Carla Fichera ed Elena Fappiano ha subito brillato compiendo un percorso impeccabile fino alla finale battendo tra i vari avversari anche le due società prime nel ranking Italiano che annoveravano nei propri ranghi diverse atlete della nazionale giovanile; Shirai club di Napoli ai quarti di finali e Tatarico Team di Torino in semifinale finale. In finale hanno ceduto il passo di misura 3-2 alla società Karate Savona che si è aggiudicata il titolo nazionale. Un secondo posto importante che lascia un po’ di amaro in bocca ma che porta anche a tutti tanta consapevolezza e fiducia per il futuro.

Ottimo riscontro di pubblico che ha gremito il palazzetto e incitato gli atleti per i due giorni di gare, tra i presenti anche il campione Olimpico di Kumite in carica Luigi Busà e la medaglia di bronzo in Kata Viviana Bottaro che questa volta non hanno partecipato alle competizioni ma hanno sostenuto e caricato tutti gli atleti presenti alle gare.

(foto di gruppo per le atlete della squadra femminile. Prima da sinistra la saronnese Alessandra Bossi)

20022023