MILANO – “Da mercoledì 1 marzo chiuderà il Centro vaccinale del Palazzo Scintille di Milano. L’attività vaccinale anti Covid-19 sarà spostata al Padiglione Ponti della Fondazione Irccs Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico. La copertura del territorio della città metropolitana sarà garantita, inoltre, attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali e degli ambulatori dei medici di medicina generale”. Lo comunica una nota della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia. “La decisione – si legge nella nota – è stata adottata in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico, durante il quale stiamo registrando una graduale contrazione della domanda di vaccinazioni anti Covid-19 su tutto il territorio lombardo”.

“In particolare – prosegue la nota – siamo passati da una media regionale di circa 3.400 somministrazioni al giorno nel periodo 16-23 gennaio 2023 ad una media di circa 1.000 somministrazioni al giorno dal 6 al 12 febbraio, con una riduzione delle prenotazioni pari a circa il 75 per cento. In questo contesto, la Direzione Generale Welfare ha avviato una ricognizione su tutto il territorio regionale allo scopo di rimodulare le linee di attività presso i centri vaccinali e il personale impiegato sulle stesse”. La prenotazione online può ancora essere effettuata accedendo al link prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

25022023