x x

CARONNO PERTUSELLA – Non cambia la marcia della Caronnese, che cade in casa per mano della Real Calepina. Decisivo il gol di Zappa a metà primo tempo.

Formazione offensiva per Moretti, che lancia il tridente senza punti di riferimento con Corno da “falso nueve” e Austoni e Duguet ai suoi fianchi, mentre dall’altra parte l’ex Serie A German Denis fa coppia con Cortesi, e Zappa alle loro spalle. Dopo un tiro di Cortesi, parato da Indelicato, la Caronnese prende ritmo e coraggio. Cerando soprattutto Austoni, che prima non inquadra la porta poi trova sulla sua strada Gherardi. Che dice no più volte, la più spettacolare al minuto 31 quando l’ex rossoblù vola sul tiro a giro del numero 9. Ma la Caronnese intanto è già sotto, il gol di Zappa infatti decide la partita: controllo in area, giro e tiro per il trequartista che sblocca il match.

Ritmi più bassi nella ripresa, la Caronnese non riesce nel forcing nemmeno con i cambi. Entrano Braidich e Piraccini ma la musica non cambia, ci prova sempre Austoni e anche Duguet ma Gherardi è sempre attento e dà sicurezza a tutta la retroguardia. Più sfortunata la Real Calepina, che colpisce la traversa con Cortesi e successivamente il palo con Quarena. La partita resta in bilico fino ai minuti finali, quando la Caronnese ha una tripla chance per pareggiare. Gherardi para su Duguet, poi sul successivo corner Mollica spara sul numero 27 che controlla anche l’ultima conclusione di Pandini. E per la Caronnese è un’altra domenica amara.

Il tabellino

CARONNESE-REAL CALEPINA 0-1

MARCATORE: 26’ Zappa.

CARONNESE (3-4-3): Indelicato; Pandini, Galletti (42’ st Myrtollari), Scaglione; Agello (11’ st Braidich), Gini (26’ st Mollica), Tunesi, Cosentino (32’ st Curci); Duguet, Corno (19’ st Piraccini), Austoni. A disp.: De Luca, Mariani, Diatta, Cretti. All.: Moretti.

REAL CALEPINA (4-3-1-2): Gherardi; Pozzoli (42’ st Duda), Vallisa, Piacentini, Stanzione; Quarena, Pozzoni, Chiossi; Zappa; Denis (24’ st D’Amuri), Cortesi (42’ st Ondei). A disp.: Fasolini, Lancini, Mazzoleni, Orsi, Bertocchi, Raccagni. All.: Capelli.

ARBITRO: Boiani di Pesaro.

NOTE: giornata coperta e molto fredda. Spettatori 200. Ammoniti: Gini, Austoni, Tunesi. Angoli 8-9. Recupero 0’, 4’.

26022023