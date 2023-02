Calcio 3′ cat Legnano: Dal Pozzo inciampa nella Nervianese

x x

LIMBIATE – Passo falso casalingo per la capolista della Terza categoria legnanese, ovvero la Frazione calcistica Dal Pozzo domenica pomeriggio battuta sul proprio campo di Limbiate per 3-2 dalla Nervianese; ai gialloverdi non sono bastate le reti di Gueye e Stefanizzi. Passo falso che costa caro al Dal Pozzo, che ora si trova insidiato da vicino dalla inseguitrice San Giorgio, indietro di un solo punticino.

Risultati 17′ giornata: Legnanese-San Giorgio 3-5, San Giuseppe Arese-San Luigi Pogliano 2-0, San Lorenzo-Legnarello 1-4, San Vittore Olona-Rescalda 1-1, Dal Pozzo-Nervianese 2-3, Virtus Sedriano-Mascagni 2-4; ha riposato Oratorio Passirana. Classifica: Dal Pozzo 40 punti San Giorgio 39, Mascagni 37, Legnanese 29, San Giuseppe Arese 26, Legnarello 24, Nervianese 23, San Vittore Olona 21, Virtus Sedriano 16, Oratorio Passirana 15, San Lorenzo, Rescalda e San Luigi Pogliano 8.

(foto: tifosi del Dal Pozzo oggi in tribuna)

