SARONNO – Quali sono i dati settimanali del covid a Saronno? Lunedì è mancata l’abituale comunicazione da parte del sindaco Augusto Airoldi a Radiorizzonti, l’emittete comunitaria; un appuntamento che tanti saronnesi attendono abitualmente per tenersi aggiornati, con il primo cittadino che solitamente fornisce il dato dei contagi in ambito locale, nelle rsa ovvero le residenze anziani e nelle scuole. Stavolta non c’è stato il collegamento col sindaco, evidentemente impossibilitato per altri impegni, ma al contempo da parte del Comune non è stata diffusa alcuna nota sostitutiva per riepilogare comunque i dati settimanali, che anche molti lettori de “il Saronno” attendevano, lamentando questa mancanza da parte della redazione, che d’altra parte non ne ha la disponibilità.

Unico dato aggiornato quello settimanale di Regione Lombardia che fa riferimento al numero totale di casi positivi al coronavirus a Saronno da inizio pandemia, che hanno raggiunto i 15.795, ovvero il 40.76 per cento della popolazione residente. Sempre in base ai dati regionali, nell’ultima settimana in città si sono registrati 16 nuovi casi.

09032023