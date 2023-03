x x

SARONNO – Sono stati gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica, ieri mattina domenica 12 marzo, a “sdraiare” e transennare la fontanella di piazzetta Portici. Obiettivo dell’intervento evitare che l’arredo urbano, decisamente pericolante, potesse essere un pericolo per gli utenti della strada a partire da più piccoli.

In sostanza ieri mattina durante uno dei tanti interventi di controllo del territorio gli agenti si sono accorti che la fontanella verde situata sotto la colonna della Croce di via Portici era decisamente pericolante. Dal primo sopralluogo di massimo la causa potrebbe essere la ruggine ad alcuni degli elementi che la fissavano a terra. Al di là delle motivazioni gli agenti hanno ritenuto opportuno mettere in sicurezza la zona con nastro bianco e rosso e “sdraiando” la fontanella.

E’ stata fatta la necessaria segnalazione all’ufficio tecnico che nei prossimi giorni provvederà a capire quanto accaduto (al momento non risultano incidenti o danneggiamenti ma saranno vagliate tutte le ipotesi) e quindi realizzerà il ripristino dell’arredo urbano.

