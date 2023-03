x x

CISLAGO – Il rapido e tempestivo intervento della polizia locale di Cislago, guidata dal Marco Cantoni, ha contenuto le pesanti ripercussioni che l’incidente frontale tra una Fiat Punto e una Fiat Panda.

L’incidente è avvenuto alle 745 con un impatto violento tra le due auto che hanno riportato danni consistenti. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il personale sanitario ha soccorso e portato all’ospedale di Saronno una quarantina di minuti il 33enne che si trovava alla guida di una delle due vetture. L’uomo se l’è cavata con qualche contusione.

Come detto determinante l’intervento della pattuglia della polizia locale che ha provveduto a rilevare l’incidente per risalire alle responsabilità ma soprattutto a deviare il traffico riducendo al minimo possibile i disagi per gli automobilisti preservando la sicurezza delle persone coinvolte e dei soccorritori.

