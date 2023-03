x x

LIMBIATE – Al Centro sportivo di via Tolstoj si sono tenute nei giorni scorsi le fasi distrettuali dei Campionati studenteschi di pallavolo, durante le quali centinaia di ragazze e ragazzi che frequentano le scuole superiori della provincia di Monza e Brianza si sono affrontati sul campo per raggiungere le finali.

Giovani protagonisti

Ma non solo: insieme ai Campionati studenteschi si sono tenute anche le attività sportive pensate per gli studenti delle scuole di Limbiate grazie al progetto ”Educare insieme”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Limbiate con la collaborazione degli Istituti comprensivi del territorio e del gestore centro sportivo. “Ore scolastiche dedicate allo sport a 360 gradi per proporre ai ragazzi nuove discipline con il supporto di atleti e preparatori professionisti” rilevano dal Comune.

(foto: un momento dei campionati studenteschi al palasport limbiatese di via Tolstoj)

