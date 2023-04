x x

SARONNO – Primi in Lombardia, primi in tutta Italia. La 3D, indirizzo musicale della scuola media Leonardo Da Vinci, ha vinto il concorso Testimoni dei diritto, bandito dal Senato in collaborazione con il Miur, anche a livello nazionale, ex aequo con una scuola di Mazzarrone (CT). Una doppia vittoria per i giovani studenti, che testimonia la bontà del progetto “Studia con noi”, incentrato sull’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che recita che ogni individuo ha diritto all’istruzione, e portato avanti in seconda media con entusiasmo e determinazione. La classe è stata premiata settimana scorsa, nella mattinata del 24 marzo, a Palazzo Madama, dove è stata accolta assieme alle altre cinque scuole finaliste dalla Commissione per i diritti umani. “Quando hanno decretato il vincitore e abbiamo scoperto di essere arrivati prima, quasi non riuscivamo a crederci. È stato un momento bellissimo”, hanno commentato in coro gli alunni. Orgogliose del risultato ottenuto Sabrina Gallello, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, Laura Del Monte, vicepreside, e Chiara Innocenti, docente di italiano e unica referente del progetto. “È stato davvero un momento emozionante, che ha premiato l’impegno della classe nella realizzazione di Studia con noi. Inoltre, i ragazzi hanno visitato Palazzo Madama e hanno avuto la possibilità di sedersi in Senato e di presentarsi”, dichiara la professoressa Innocenti. Il progetto è stato elaborato nell’anno scolastico 2021/2022. “Dopo aver scelto l’articolo 26 della Dichiarazione dei diritti umani, abbiamo cercato di capire attuarlo sul territorio saronnese. I ragazzi hanno intervistato la dirigente, alla presidentessa dell’Associazione Givis Lorena Malavasi, ai volontari per l’inclusione che lavorano nella nostra scuola, all’assessore della Pubblica istruzione Gabriele Musarò per capire come garantire l’istruzione nel territorio saronnese”, racconta la docente. Tra le ipotesi formulate, i ragazzi hanno scelto quella della progettazione di un sito web per aiutare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, nello studio. Un sito web, però, ha bisogno di internet e non tutti dispongono di connessione. “I ragazzi si sono trasformati in cittadini attivi, andando alla scoperta delle zone in cui è possibile accedere gratuitamente alla rete e lanciando la gara di solidarietà per raccolta dei device da donare alla Givis”. La progettazione del sito web è stata accompagnata dalla campagna di sensibilizzazione finalizzata a creare una rete di studenti della scuola di appartenenza e di altre scuole di ogni ordine e grado per ampliare il numero e accrescere la qualità dei contenuti pubblicati online. “Abbiamo ricevuto tanti complimenti, ma nessun materiale. Questo, però, non ci ha scoraggiati e siamo andati avanti con rinnovato entusiasmo”, assicura la professoressa Innocenti. Il risultato è il sito Studia con noi! (https://sites.google.com/istitutocomprensivodavinci.edu.it/studia-con-noi/home-page), con relativa app per Android (disponibile nella homepage del sito creato dai ragazzi), dove oltre al materiale per lo studio comprende anche le sezioni “Iniziative per i ragazzi” e “Per chi deve imparare la lingua italiana”, dedicato agli studenti stranieri.

“In Senato il nostro progetto è stato apprezzato non solo per il rispetto del diritto all’istruzione, ma anche, e soprattutto per i benefici che può apportare al territorio”, sottolinea la docente.

“A prescindere dalla vittoria, per i nostri ragazzi è stata un’esperienza dall’alto valore formativo: hanno realizzato azioni concrete per diffondere la conoscenza e creare un sapere condiviso e partecipato”, dichiara la preside Sabrina Gallello. Nonostante il progetto sia stato portato a termine, il sito web è continuo sviluppo, come spiega la professoressa Innocenti. “Noi continueremo ad aggiungere materiale per aiutare tutti a esercitare il diritto all’istruzione”.

