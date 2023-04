x x

SARONNO – Circolava in auto per le strade saronnesi malgrado non avesse mai conseguito la patente di guida così si è ritrovato con una maxi multa da 5 mila euro e con il fermo amministrativo della vettura, una Fiat 600.

E’ quello che è successo negli ultimi giorni a Saronno precisamente nella zona tra via Varese e via Milano. Nel tardo pomeriggio la polizia locale del comando di piazza Repubblica ha fermato, nell’ambito dei controlli con i portali, una Fiat 600.

Quando hanno chiesto al conducente di esibire la patente il trentenne al volante ha ammesso di non averla mai conseguita. Così è scattato il fermo del veicolo ed anche una sanzione amministrative di 5 mila euro.

