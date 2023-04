x x

SARONNO – Bilancio di avvio stagione positivo per le campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno, quarte alla Coppa Prealpi e che lo scorso fine settimana hanno vinto entrambe le partite contro Collecchio (5-1 e 10-0) nel primo turno del nuovo campionato di A1 a girone unico nazionale. Le saronnesi tornano in campo, sabato, ancora in casa e dunque sempre al diamante di via De Sanctis, contro le Thunders Castellana.

Classifica

Rheavendors Caronno, Inox Team Saronno, MKF Bollate, Forlì, Pianoro (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Sestese, Old Parma, Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Macerata (0-2, .000)

(foto grazie al lettore Gianni: alcune immagini dal diamante di via De Sanctis lo scorso fine settimana)

