Elezioni Cogliate, è Paolo Bianchi il candidato sindaco di Progetto Comune

COGLIATE – E’ Paolo Bianchi il candidato sindaco di Progetto in Comune. Svelato il nome dell’esponente che guiderà la nuova formazione civica alle prossime elezioni comunali di Cogliate. Bianchi, 46 anni, è ingegnere e lavora per un’azienda informatica come coordinatore dei servizi di cura del cliente. Sposato con Vera, vive da sempre a Cogliate. Si è affacciato per la prima volta all’impegno politico cinque anni fa, diventando consigliere comunale d’opposizione. Negli scorsi mesi è stato tra i promotori e fondatori della nuova lista civica. Ama l’ambiente, i viaggi, la buona compagnia ed il buon cibo; elementi che, come lui stesso dice, “provo spesso a combinare tra loro”.

“Mi candido – dichiara Bianchi – perché desidero guardare verso l’orizzonte e immaginare un futuro che deve tornare ad affascinare. Mi candido per realizzare il progetto di una comunità aperta che si prende cura di sé stessa e che desidera accrescere la qualità della propria vita, compiendo scelte di sostenibilità per sé e per l’ambiente in cui è immersa”.

“Mi candido – prosegue Bianchi – perché a Cogliate questa visione possa diventare immagine viva e concreta. Non sarebbe fantastico se… è la frase che più frequentemente mi risuona dentro e che con l’aiuto di tutti i cittadini vorrei trasformare in una splendida realtà. Ringrazio tutte le persone che già da queste prime ore mi stanno travolgendo con messaggi di fiducia. A quelli che desiderano costruire un paese diverso vorrei dire che il nostro Progetto è per tutti, e che insieme possiamo davvero cambiare le cose”. Insieme al nome del candidato è stato presentato anche il logo della lista Progetto in Comune.

“Un disegno innovativo – spiega Paolo Bianchi – che richiama subito la freschezza e la vitalità che saranno la cifra del nostro impegno. Il logo raffigura un gelso stilizzato, evidente richiamo all’albero simbolo del Comune di Cogliate. Radici e appartenenza a una storia comune che generano nuova linfa e crescita verso il futuro. Capacità di tenere i piedi ben piantati a terra, ma con una prospettiva di crescita verso l’alto. Alla base dell’albero abbiamo inserito quattro persone che si uniscono, segno della comunità che si stringe per coltivare un progetto.”

Entusiasmo per l’annuncio del candidato arriva dal gruppo di Progetto in Comune. “Siamo molto contenti di portare avanti questo percorso con Paolo Bianchi candidato sindaco” afferma Annamaria Uboldi. “Paolo è la persona giusta per Cogliate: attento alle piccole cose, disponibile verso tutti, capace di ascoltare, confrontarsi con chiunque e di realizzare i progetti che servono davvero al futuro della nostra comunità”. Nei prossimi giorni Progetto in Comune presenterà la lista dei candidati al consiglio comunale e il programma elettorale.

06042023