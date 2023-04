x x

MILANO – Nel corso della settimana altri 31 decessi per il covid in Lombardia mentre sono stati 3.461 i nuovi casi, con numeri in calo rispetto alle settimana precedenti.

In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 6 aprile 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 6 (+3);

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 167 (+46);

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.767 (+31, la scorsa settimana erano stati 36);

– Dimessi guariti: 4.089.225 (+4.316, settimana precedente 4381);

– Tamponi totali: 45.389.154 (+53.267, settimana precedente 57813);

– Casi totali positivi: 4.139.182 (+3.461, settimana precedente 4281).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

07042023