Covid

MILANO – Prosegue con decisione il calo dei nuovi casi di coronavirus in Lombardia.

I numeri della nostra regione

Sul territorio da inizio pandemia è stato raggiunto il numero di 4.339.381 casi positivi (+55; la settimana precedente 272, in quella precedente erano stati 220, quella prima ancora 344) mentre i guariti sono arrivati a 4.291.155 (+556, nella precedente erano stati 389). Le persone positive in Lombardia attualmente sono 350 (578 settimana precedente, in quella prima 707 e quella prima ancora 878).

Per quanto riguarda i decessi, si è arrivati al numero di 47.876 (+27, nella precedente 13). Le persone ricoverate in ospedale sono 42 (-138, +5 la settimana precedente), di cui 1 in terapia intensiva (1 la settimana precedente, 9 la settimana prima).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: l’ospedale di Saronno)

26032024