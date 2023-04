x x

SARONNO – “Si avvisano i clienti che i sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private dalle 9 alle 17 venerdì 14 aprile. Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate”. Lo fa sapere Trenord.

Il servizio aeroportuale sarà comunque garantito con le seguenti modalità:

autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

“Si consiglia, pertanto, prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla App di Trenord l’andamento della circolazione in tempo reale selezionando il treno o la stazione di proprio interesse – l’invito di Trenord – In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori”.

