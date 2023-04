x x

La tecnologia blockchain è diventata sempre più importante in tutto il mondo negli ultimi anni e non solo nel settore finanziario. Il mercato dei liberi professionisti, in particolare, ha avuto alcuni problemi in passato, che hanno portato incertezza e insoddisfazione a causa della mancanza di standard da seguire e di regole.

Tuttavia, le nuove tecnologie blockchain e web3 stanno finalmente offrendo delle soluzioni in grado di migliorare le condizioni di lavoro per i liberi professionisti. Qui cerchiamo di spiegare i vantaggi offerti da questo mercato e come utilizzare DeeLance grazie anche alle sue caratteristiche innovative.

I vantaggi del mercato dei freelance per aziende e dipendenti

Il mercato dei liberi professionisti è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni e si è ampliato in maniera molto importante. Più di 70,4 milioni di persone lavorano oggi come freelance negli Stati Uniti e si stima che il mercato globale della gig economy raggiungerà 455,2 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Questi numeri dimostrano che il mercato dei freelance non è solo una tendenza, ma è diventato una parte importante del mondo del lavoro.

La crescita del mercato dei freelance è guidata da diversi fattori, tra cui la digitalizzazione in continuo evolvere, la diffusione delle tecnologie cloud e la globalizzazione dei mercati del lavoro. Le organizzazioni sono sempre più alla ricerca di una forza lavoro flessibile che sappia adattarsi rapidamente al cambiamento. Allo stesso tempo, sempre più persone sono alla ricerca di un impiego flessibile, che consenta loro di conciliare il proprio lavoro con i propri interessi e bisogni personali.

La proliferazione del mercato dei liberi professionisti rappresenta anche un’opportunità per l’adozione di pratiche di lavoro ecologiche e sostenibili. Infatti molti freelance lavorano da casa e non devono spostarsi quotidianamente, per cui questa tipologia di lavoro può aiutare a ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, i liberi professionisti possono organizzare in modo flessibile il proprio orario di lavoro, per promuovere i propri interessi e gli hobby personali, il che può portare a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel complesso, il mercato dei liberi professionisti offre molte opportunità per creare un ambiente di lavoro più sostenibile.

Problemi relativi al mercato dei freelance

Finora, il mercato dei freelance ha dovuto affrontare una serie di problemi, per esempio l’insicurezza, visto che i liberi professionisti a volte devono aspettare mesi per i pagamenti o si trovano di fronte a clienti che non sono disposti a retribuire le ore lavorate.

Un altro problema è la mancanza di trasparenza, infatti i lavoratori hanno spesso dovuto agire nella completa ignoranza delle condizioni di lavoro loro offerte, in quanto non c’erano norme o regole chiare, il che spesso creava confusione e insoddisfazione.

Inoltre c’è da affrontare la limitata disponibilità di ordini, tanto che molti liberi professionisti hanno dovuto accontentarsi di un lavoro irregolare, che ha ostacolato la loro capacità di generare un reddito stabile.

Allo stesso modo, la portata limitata del mercato creava un’altra problematica, visto che i lavoratori potevano cercare un’occupazione solo in un’area geografica specifica, limitando così la loro capacità di raggiungere clienti in altre parti del mondo.

Tuttavia, queste sfide hanno fatto sì che il mercato dei freelance si sia evoluto in modo significativo negli ultimi anni. Nuove tecnologie come la blockchain e progetti come il web3, per esempio proprio DeeLance, offrono soluzioni a molti di questi problemi e mirano a creare un ambiente di lavoro migliore e più performante per i liberi professionisti e i datori di lavoro.

Come DeeLance sta cambiando il mercato dei freelance

DeeLance ha una serie di vantaggi da offrire, che hanno rapidamente attirato l’attenzione di alcuni investitori. Ecco di cosa si tratta.

Decentralizzazione del mercato dei freelance

Il decentramento del mercato dei freelance da parte di DeeLance garantisce maggiore trasparenza e sicurezza, poiché i dati dei freelance e dei clienti sono archiviati su una blockchain. Di conseguenza, non possono essere manipolati e neppure diventare oggetto di un attacco di hacker. Inoltre, i diritti d’autore di proprietà intellettuale sono rappresentati e scambiati in modo inequivocabile tramite gli NFT. I liberi professionisti possono offrire il proprio lavoro attraverso vendite o aste sul portale, differendo così da quanto offerto da Upwork e Fiverr.

Un altro vantaggio è che la piattaforma di lavoro web3 può essere utilizzata rapidamente e facilmente da tutti in tutto il mondo: non sono escluse persone di altri paesi come Russia e Bielorussia o liberi professionisti con poca esperienza precedente. Pertanto, DeeLance può anche sfruttare il potenziale di tutti i mercati, senza operare esclusioni; è possibile anche risparmiare tempo e costi eliminando gli intermediari, offrendo al contempo le tariffe più basse.

DeeLance, con il suo metaverso, si posiziona in un promettente mercato di nicchia

DeeLance offre il proprio metaverso aziendale, che può essere utilizzato per un’ampia varietà di scopi e per il mercato dei freelance. Tra le altre cose, qui si possono sostenere colloqui di lavoro, effettuare riunioni, corsi di formazione, il co-working, presentazioni 3D, fiere, eventi di networking e altro ancora. Come accade in altri mondi virtuali, qui esiste anche un mercato immobiliare e altri tipi di NFT, oltre a diverse opportunità di marketing.

La prevendita di DeeLance procede spedita

La prevendita di DeeLance è appena iniziata e ha già raccolto quasi $ 70.000. Gli utenti possono acquistare i token durante la prima fase al prezzo di $ 0,025, che però saliranno a 0,030 dollari USA nelle singole fasi e a 0,035 dollari il primo giorno di listing sugli exchange di criptovalute.

Di conseguenza, i primi investitori ottengono un interessante rendimento del 40% nel giro di poche settimane e beneficiano della copertura contro possibili perdite di valore nel mercato ribassista durante il periodo di prevendita. Secondo gli analisti, DeeLance è pronto per fare 20x.