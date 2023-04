x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese questa sera alle 20 in piazza De Gasperi nel centro di Saronno per un caduta dalla bicicletta: è rimasto contuso un uomo di 72 anni, a dare l’allarme alcuniu passanti. Le condizioni del ciclista non sono comunque apparse preoccupanti.

Croce azzurra in centro a Cislago

In precedenza, alle 18, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra in via Cavour a Cislago per una caduta accidentale di una donna di 86 anni, che era a piedi. E’ stata trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicata di alcune escoriazioni e per gli accertamenti sanitari del caso.

(foto archivio: mezzi di soccorso in piazza De Gasperi a Saronno)

10042023