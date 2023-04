x x

SARONNO – Domenica delle Palme, 2 aprile, nei locali della Prepositurale dalle 15:15 alle 17:30 si è svolta l’assemblea plenaria della Confraternita del Santissimo Sacramento della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. L’assemblea dei membri della Confraternita è iniziata in Chiesa con la preghiera composta dal beato cardinal Schuster, ed è proseguita con le prove del rito di vestizione che si celebrerà nella S. Messa delle 10 domenica 16 in Prepositurale. Don Emilio Giavini direttore della Confraternita ha spiegato in breve l’essenza del sodalizio attraverso i cinque verbi che secondo lui lo contraddistinguono.

In seguito nel salone Paolo Zampetti Vicario di Zona IV per le Confraternite del SS. Sacramento, ha illustrato la storia di questa realtà ecclesiale che affonda le sue radici nel primo millennio della Chiesa Cattolica anche se ha avuto un incremento nel 1500, epoca del post Concilio di Trento, grazie al cardinale di Milano San Carlo Borromeo mettendo l’accento sullo scopo attuale della Confraternita: la partecipazione al culto divino attraverso la liturgia e le opere di carità (opere di misericordia spirituale e corporale).

Durante l’assemblea è intervenuto il prevosto monsignor Claudio Galimberti che ha portato il sostegno personale e della Comunità ecclesiale nella promozione di questa peculiare espressione di fede che è innanzitutto testimonianza di vita cristiana. La priora Marisa Curto, che è anche Vice Presidente dell’Associazione delle Confraternite del SS. Sacramento dell’Arcidiocesi di Milano, ha spiegato lo Statuto dell’Associazione ricordando che è stato il cardinal Carlo Maria Martini a volere, quasi 25 anni fa, riunire tutte le Confraternite in un unica associazione. Dopo questo momento formativo si è provveduto a votare il regolamento interno, già approvato dal Consiglio della Confraternita e dal Prevosto.

C’è stata una discreta partecipazione dei confratelli e consorelle che si attestano al numero di 20 unità ma che vuole allargare la partecipazione a chi, devoto al Santissimo Sacramento, desidera servirlo nel culto a Dio e nel servizio al prossimo.

Il cancelliere Raffaele Pier Luca Di Francisca ha inviato i presenti a farsi portavoce della Confraternita nei loro ambienti di vita per il coinvolgimento di nuove persone desiderose di essere annoverate tra i devoti dell’Eucarestia.

